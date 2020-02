Roma, 38 arresti per associazione a delinquere: anche l’ex boss della Magliana Nicitra. “Controllavano il gioco d’azzardo” (Di martedì 11 febbraio 2020) Un’ampia operazione dei carabinieri del comando provinciale di Roma ha portato al sequestro di beni per 15 milioni e all’arresto di 38 persone, accusate di far parte di un’associazione a delinquere capeggiata da un ex boss della Banda della Magliana. Si tratta di Salvatore Nicitra, già in carcere per altri reati: secondo gli investigatori, ha monopolizzato nel corso degli anni l’area a nord della capitale, assumendo con modalità mafiose il controllo del settore delle apparecchiature per il gioco d’azzardo nelle attività commerciali di Roma e provincia. Le indagini dei carabinieri hanno consentito anche di risolvere cinque “cold case”, delitti avvenuti negli anni ’80. Quattro di questi delitti sono avvenuti nel quartiere Romano di Primavalle alla fine degli anni ’80 e uno all’interno dell’ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa. Per gli ... ilfattoquotidiano

