Roma, 38 arresti. Indagato anche Salvatore Nicitra, uno dei boss della Banda della Magliana (Di martedì 11 febbraio 2020) Vasta operazione dei carabinieri di Roma per eseguire 38 ordinanze di di arresto. Nel mirino i crimini commessi nell’area nord della Capitale. Roma – I carabinieri del Comando Provinciale di Roma sono in azione dalle prime luci dell’alba per per eseguire un’ordinanza di arresto nei confronti di 38 persone, ritenute appartenenti a vario titolo un’associazione a delinquere con a capo Salvatore Nicitra, ritenuto uno degli ex boss della Banda della Magliana. Da Roma alla Spagna L’operazione ha avuto inizio dalle prime luci dell’alba, nelle province di Roma, Viterbo, Terni, Padova, Lecce, nonché in Spagna ed in Austria. Secondo gli investigatori, Nicitra avrebbe nel corso degli anni monopolizzato l’area a Nord della Capitale assumendo il controllo, con modalità mafiose, del settore della distribuzione e gestione delle ... newsmondo

