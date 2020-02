Roma, 38 arresti: in manette anche Salvatore Nicitra, ex boss della Banda della Magliana (Di martedì 11 febbraio 2020) Trentotto arresti all'alba a Roma tra i quali un ex boss della Banda della Magliana Salvatore Nicitra. fanpage

Agenzia_Ansa : #Camorra e #ndrangheta a #Roma, 33 arresti #ANSA - leggoit : Roma, criminalità: 38 arresti, anche ex boss della Magliana Salvatore Nicitra - Jonas62712964 : RT @Corriere: Roma, 38 arresti: c’è anche un ex boss della banda della Magliana -