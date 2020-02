Roma: 38 arresti, anche ex boss banda della Magliana (Di martedì 11 febbraio 2020) Sono 38 gli arresti eseguiti oggi a Roma a carico di altrettanti soggetti accusati di appartenere a vario titolo a un'associazione a delinquere. A capo dell’organizzazione, secondo gli inquirenti, c’era un ex boss della banda della Magliana, Salvatore Nicitra. L’operazione, scattata all’alba, è stata condotta dai carabinieri del Comando Provinciale.Nicitra, secondo chi indaga, sarebbe giunto con il passare degli anni a controllare alcune attività illecite nell'area a nord della Capitale. L’organizzazione sarebbe diventata egemone, impiegando modalità di tipo mafioso, nel settore delle apparecchiature per il gioco d’azzardo: dalle slot machine alle videolottery fino alle scommesse on line. Attrezzature e servizi che venivano imposti, con carattere di esclusività, alle attività commerciali di Roma e della provincia, spiegano gli investigatori. Le indagini avrebbero anche ricostruito, a ... blogo

