Riqualificazione energetica: online guida pratica per gli amministratori di condominio (Di martedì 11 febbraio 2020) È online la guida pratica alla ristrutturazione e Riqualificazione energetica degli edifici per amministratori di condominio predisposta da ENEA e ISNOVA per semplificare il percorso di efficientamento energetico nei circa 2 milioni di condomini italiani, dove vivono 22 milioni di persone. “Questa guida intende presentare agli amministratori – ma anche a tutti gli altri ‘attori’ del condominio, dal singolo condòmino, ai consiglieri fino alla stessa assemblea condominiale – gli strumenti pratici che consentano scelte informate sulle opportunità di investire in Riqualificazione energetica degli edifici, per ridurre gli sprechi e concretizzare il potenziale di efficientamento tecnico-economico esistente”, sottolinea Ilaria Bertini, direttore del dipartimento Unità per l’Efficienza energetica dell’ENEA. Realizzato con linguaggio semplice, il manuale si articola in 5 ... meteoweb.eu

apietrarota : Riqualificazione energetica: online guida pratica per gli amministratori di condominio - Sostenibile : Riqualificazione energetica: online guida pratica per gli amministratori di condominio - DonneGeometra : LA GUIDA ENEA PER I CONDOMINI PER RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA -