Riki replica alle accuse di omofobia: “Non sono omofobo, ma sull’argomento c’è tanta ipocrisia” (Di martedì 11 febbraio 2020) Riki si difende su Instagram dopo le accuse di omofobia che gli sono state rivolte nel corso di queste ore. Il cantante dichiara di non essere omofobo e si dice dispiaciuto se qualcuno può essersi sentito offeso dalla sua affermazione, ma ritiene che gli insulti nei suoi confronti non siano stati giusti. La questione è stata sollevata in seguito ad un battibecco su Twitter tra il concorrente di Sanremo e Davide Misano, volto di All Together Now. fanpage

SirDistruggere : Riki ha preso male una critica alla sua canzone (arrivata ultima). Segue la sua replica al critico. - IlContiAndrea : Riccardo (#Riki) lo conosco un po'. Non è come dite voi, non è omofobo. Detto questo, ha sbagliato a scrivere quell… - ziobenny8 : @about_riki_ il diritto di replica ad una critica è sacrosanto, ma replicare non vuol dire offendere. Utilizzare la… -