Ricorso dello Sporting Pietrelcina: la reazione del Borussia Aragones (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Il Borussia Aragones contro lo Sporting Pietrelcina, questa volta però non sul rettangolo verde. La società irpina, attraverso un comunicato stampa, punta il dito contro i beneventani per un Ricorso presentato. “Dopo un periodo molto negativo sotto il punto di vista dei risultati, dovuto soprattutto al fatto che quasi ogni domenica abbiamo fronteggiato continue defezioni che ci hanno costretto a giocare quasi contati, finalmente domenica 9 febbraio 2020 arriva una prova convincente contro una squadra in lotta per i play-off: Borussia Aragones – Sporting Pietrelcina finisce 1-1. Nonostante avevamo fuori 6-7 elementi importanti e che tra i 14 a disposizione c’erano un paio che praticamente erano fermi da quasi 2 anni e un altro appena reintegrato dopo un delicato intervento, la squadra ha venduto cara la pelle facendo il ... anteprima24

