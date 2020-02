Riccardo Guarnieri: “Così spazzerò via i dubbi di Ida Platano” (Di martedì 11 febbraio 2020) Riccardo Guarnieri spiega come allontanerà i dubbi di Ida Platano Hanno combattuto molto per la loro storia. E forse stavolta l’happy ending è scritto. A coronamento di una burrascosa frequentazione, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati ospiti negli studi di Uomini e Donne per raccontare come procede la loro storia. Da quanto sostengono, benissimo: entrambi lo hanno voluto confermare a Uomini e Donne Magazine. Riccardo Guarnieri valuta abbastanza positivo il momento attraverso dalla love story. Le piccole schermaglie rimangono, prontamente dimenticate perché troppo forte l’affetto provato. Adesso spendono il maggior tempo possibile insieme. Il giorno in cui hanno lasciato la trasmissione il cavaliere non aveva portato l’anello con sé. Proposta originale Quando poi Riccardo è andato a Brescia a trovare Ida naturalmente ha portato il gioiello, determinato a donarglielo. Non ... kontrokultura

