Reunion Ricchi e Poveri, perché Marina Occhiena è tornata dopo lo strappo: ‘Tremavo’ (Di martedì 11 febbraio 2020) Li abbiamo visti sul palco di Sanremo tutti insieme, tutti e 4, con la formazione al completo, I Ricchi e Poveri com’erano fino al 1981 anno della fuoriuscita dal gruppo di Marina Occhiena. L’occasione è stata celebrare all’Ariston i 50 anni di uno dei loro maggiori successi “La prima cosa bella”. Ma quel divorzio del 1981 non fu solo artistico. Marina Occhiena non ha più frequentato Angelo Sotgiu, Angela Brambati e Franco Gatti (che ha lasciato il gruppo nel 2016 dopo la morte del figlio), ossia i tre che portarono avanti il gruppo. Marina Occhiena, i motivi del ritorno Ma Marina? Come ha reagito Marina e perché ha accettato la Reunion? La risposta arriva da una intervista su Sorrisi e Canzoni “Un pomeriggio ricevo una telefonata da un numero sconosciuto” racconta la Occhiena che spiega che si trattava del manager dei Ricchi e Poveri che le ... tvzap.kataweb

