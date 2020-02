Renzi:su prescrizione voteremo coerenti

prescrizione nel Milleproroghe mi sembra un gesto di buon senso, che evita forzature e spaccature. Lo apprezzo". Così Renzi su Fb dopo le tensioni nella maggioranza per una possibile mozione di sfiducia a Bonafede da parte di Italia Viva. "Quando arriverà la legge sulla prescrizione in Aula noi voteremo coerenti con le nostre idee e il garantismo che ci caratterizza",afferma. E il ministro Bellanova, capo delegazione di Iv al governo: Conte "trovi una sintesi".(Di martedì 11 febbraio 2020) "La decisione del governo di non inserire il Lodo Conte sullanel Milleproroghe mi sembra un gesto di buon senso, che evita forzature e spaccature. Lo apprezzo". Cosìsu Fb dopo le tensioni nella maggioranza per una possibile mozione di sfiducia a Bonafede da parte di Italia Viva. "Quando arriverà la legge sullain Aula noicon le nostre idee e il garantismo che ci caratterizza",afferma. E il ministro Bellanova, capo delegazione di Iv al governo: Conte "trovi una sintesi".(Di martedì 11 febbraio 2020)

