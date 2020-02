Renzi dice al giornalista di Agorà: «La sfiducia a Bonafede la smentisce lei» | VIDEO (Di martedì 11 febbraio 2020) Quello che Italia Viva sta facendo al governo di cui fa parte sulla prescrizione è davvero un tira e molla e può essere riassunto dalla frase che Matteo Renzi rivolge al giornalista di Agorà che questa mattina lo ha intervistato sull’ipotesi di apertura di una crisi all’interno dell’esecutivo. La trasmissione di Raitre, infatti, ha avuto modo di intervistare il leader di Italia Viva che ha escluso categoricamente che ci possa essere un emendamento nel Milleproroghe (il cosiddetto lodo-Conte) che vada a modificare la legge sulla prescrizione voluta dal ministro Alfonso Bonafede. E ha anche utilizzato una formula sui generis per esprimersi sull’eventuale mozione di sfiducia individuale da presentare al Guardasigilli. LEGGI ANCHE > Il paradosso di Renzi che vuole trovare visibilità quando non è la politica a dettare l’agenda setting Renzi dice al ... giornalettismo

fattoquotidiano : PRESCRIZIONE L’accordo tra Pd, M5S e LeU mette nell’angolo il partitino dell’ex leader dem, dopo giorni di minacce.… - lucianonobili : Renzi ha cambiato idea sulla prescrizione? No, assolutamente no. Lo certifica anche @PagellaPolitica. C’è chi ha ca… - Ettore_Rosato : Per chi vuole capire qualche cosa di più su questo dibattito sulla #prescrizione, una lettura di due minuti ?? -