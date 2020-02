Regali ai 14enni in cambio di sesso: arrestato 69enne (Di martedì 11 febbraio 2020) Violenza sessuale su minori. È questa l’accusa nei confronti di un anziano di Taviano, arrestato questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Lecce al termine di un’indagine coordinata dalla procura. Il 69enne è accusato di avere intrattenuto rapporti di natura sessuale con alcuni ragazzini del posto nonché di avere realizzato e ceduto materiale pedopornografico. Una vicenda che ha portato alla riapertura di un vecchio caso di scomparsa di minori, quella del piccolo Mauro Romano, sparito 40 anni fa in quella zona e su cui ora non si esclude la pista della pedofilia. A scoprire quello che accadeva nel casolare nella disponibilità del sessantanovenne è stato il genitore di uno dei ragazzi, tutti intorno ai 14 anni, che frequentavano il posto e a cui l’uomo corrispondeva piccoli doni: ricariche telefoniche, cellulari e altri piccoli Regali. Una volta vistosi ... attualitavip.myblog

