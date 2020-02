Rc auto familiare: come risparmiare fino a 1000 euro (Di martedì 11 febbraio 2020) La misura che può far risparmiare fino a 1000 euro al mese, potrebbe slittare. Ma vediamo in cosa consiste. Rc auto familiare (foto Pixabay) La sua entrata in vigore era prevista per il 16 febbraio, ma le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, hanno proposto nuovi termini per l’entrata in vigore. C’è chi propone di posticipare al 16 giugno e chi chiede che la novità scatti dal 16 aprile. L’unica cosa certa è che la nuova norma, approvata con un emendamento nel Dl fiscale, consentirà a un nucleo familiare di assicurare tutti i veicoli, a due o quattro ruote, usufruendo della migliore classe di merito presente in famiglia. Gli automobilisti in prima classe potranno trasferire la CU maturata sulle quattro ruote anche alle due ruote, con evidenti vantaggi economici. In alcuni casi la spesa totale per le assicurazioni ... chenews

RC auto familiare 2020 : da quando e come funziona - ecco la guida completa : Il 2020 si apre con una grande novità nel settore dell’assicurazione auto : l’RC auto diventa infatti familiare . La nuova norma, contenuta nel Decreto di Legge 124, entrato in vigore il 25 dicembre 2019, introduce la possibilità di poter assicurare tutti i veicoli presenti in famiglia con la stessa classe di merito, indipendentemente dal tipo di mezzo. Quali sono i risparmi stimati per le famiglie italiane? Quanti gli italiani che potranno trarre ...

Rc auto familiare : come lo sconto diventa rincaro : La RC Auto familiare conviene? La norma voluta da M5S consente a un nucleo familiare di assicurare Auto e due ruote usufruendo della migliore classe di merito presente all’interno della famiglia.Una possibilità valida non solo per le nuove polizze, ma anche al momento del rinnovo delle polizze esistenti. L’importante è che non si siano verificati sinistri negli ultimi 5 anni. Di fatto, chi stipula un nuovo contratto solo in caso di acquisto di ...

Bollette - intercettazioni - Rc auto familiare Cosa c’è nel decreto Milleproroghe Conte : «2 mila euro a chi paga con la carta» : Il nuovo provvedimento sul tavolo del consiglio dei ministri di venerdì. Intanto è legge il decreto fiscale, quello che regola anche la lotteria degli scontrini. Domenica in Aula alla Camera il disegno di legge di Bilancio

Rc auto familiare scatta dal primo rinnovo. Auto aziendali - tassa quasi azzerata : Potrà essere richiesta solo al momento della scadenza della polizza, e quindi in sede di rinnovo, l'attribuzione della classe di merito Rc Auto più favorevole. È la...

Rc auto - Unipol contro la norma 5S Cimbri : "Premio familiare iniquo" : Ieri l’Ania, la Confindustria delle assicurazioni italiane. Oggi il numero uno del gruppo leader in Italia ne nell’Rc Auto : Carlo Cimbri , amministratore delegato di Unipol . Le nuove norme del decreto fiscale approvate dalla commissione Finanze sull’estensione dei benefici dell’assicurazione Rc Auto familiare alle due ruote introducono elementi di “iniquità”. Segui su affaritaliani.it

Rc auto familiare - è scontro : Ania e Codacons, dubbi sulla Rc auto familiare. Il rischio è quello di arrecare un danno agli automobilisti virtuosi. Accolta come una svolta positiva, la Rc auto familiare già fa discutere il governo. La proposta è figlia del Movimento 5 Stelle ma lascia perplessi gli assicuratori. Incidente moto Ania contro Rc auto familiare, “il dato sugli incidenti causati da ciascun assicurato si azzera in fase di rinnovo” Le ...

