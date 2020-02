Ramsey Juventus, è già finita? Ecco il nuovo retroscena, mossa già studiata in estate? (Di martedì 11 febbraio 2020) Ramsey Juventus- Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni della stampa inglese, il matrimonio tra Ramsey e la Juventus potrebbe esser già giunto al capolinea dopo appena una stagione. Di fatto, il centrocampista gallese piace parecchio al Manchester United, il quale sarebbe pronto ad avanzare un’offerta ai bianconeri per convincere il giocatore a trasferirsi in maglia reds. Ramsey Juventus, una mossa studiata per fare plusvalenza? La sensazione è che la Juventus abbia acquistato Ramsey per cercare di inserirlo nel nuovo contesto tattico di Sarri, ma tenendo in considerazione l’idea di cederlo un anno dopo per cercare di far cassa dopo l’acquisto a parametro zero. Leggi anche: Ronaldo Juventus, bomba dalla Spagna: CR7 stufo, vuole andare via Una mossa sulla falsariga di quello accaduto con Emre Can, altro acquisto a parametro zero, poi ceduto al Borussia ... juvedipendenza

