Raid dell’Iran contro basi Usa in Iraq, sono 109 i soldati americani feriti. Trump aveva detto zero (Di martedì 11 febbraio 2020) Raid dell’Iran contro basi Usa in Iraq, 109 i soldati americani feriti È passato più di un mese dal Raid dell’Iran sulla base americana in Iraq dell’8 gennaio 2020: più di 30 giorni dopo, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha ammesso che sono 109 i soldati feriti nell’attacco missilistico contro la base di Ain al-Asad, che fu un’azione di rappresaglia per l’uccisione del generale Soleimani da parte delle forze Usa. Le milizie statunitensi hanno riportato dei forti traumi cranici a causa dell’attacco da parte dell’Iran. Non ci sono state vittime, come confermato fin dai primi momenti successivi all’attacco, ma per alcuni i danni riportati sono abbastanza seri. Finora, in 79 hanno ripreso servizio, mentre gli altri stanno ancora affrontando le conseguenze delle lesioni riportate. I sintomi di questo tipo di lesioni comprendono ... tpi

