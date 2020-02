Rai, scoppia il caso dei 600 dirigenti e famigliari in trasferta al Festival (Di martedì 11 febbraio 2020) In Rai non c’è stato neanche il tempo di esultare per i successi di ascolti e incassi pubblicitari dall’ultimo Sanremo, che dal fronte interno è già scoppiata un’altra grossa grana. Il collegio sindacale ha chiesto spiegazioni ai vertici di viale Mazzini sugli oltre 600 fra dirigenti e collaboratori che sono stati in trasferta per il Festival. Un caso al centro anche di un’interrogazione parlamentare del Pd, che ha messo in moto il presidente del collegio sindacale, Carmine Di Nuzzo, ispettore della Ragioneria dello Stato, accompagnato dai due membri, Giovanni Ciuffarella e Maria Teresa Mazzitelli, dirigenti del ministero dell’Economia. L’obiettivo è capire nel dettaglio chi abbia coperto le spese dell’esercito di dipendenti Rai in trasferta, accompagnati da famigliari e staff, arrivati in massa in Liguria. Come riporta Il Corriere della ... open.online

