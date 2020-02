Rabbia, faide familiari e desiderio di giustizia Un western all'italiana sulle alpi Apuane - (Di martedì 11 febbraio 2020) Fabrizio Ottaviani Claudio Lagomarsini: «Col mio romanzo racconto la durezza dei luoghi dimenticati» Fabrizio Ottaviani Ai sopravvissuti spareremo ancora (Fazi, 206 pagg., 10 euro) è il romanzo d'esordio di Claudio Logomarsini. Ambientata nei pressi delle alpi apuane all'inizio degli anni Duemila, l'opera si serve dell'espediente del dilavato manoscritto (in questo caso alcuni quaderni ritrovati dopo vent'anni da uno dei sopravvissuti del titolo) per raccontare un'Italia che di solito si preferisce ignorare. La vicenda ruota attorno alla famiglia del Tordo un'irresistibile spaccone che ha quasi ottant'anni, una moglie paralitica e anche un'amante e a quella dei dirimpettai costituita da due adolescenti (Marcello e il fratello, detto il Salice), dalla madre separata e dal suo nuovo compagno, Wayne. Basta questo per intuire che non si tratta del classico paese di provincia tutto ... ilgiornale

Rabbia faide Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rabbia faide