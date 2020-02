R.Mussolini: stazione Barberini aperta a mezzo servizio (Di martedì 11 febbraio 2020) Roma – “Se dovessimo qualificare l’amministrazione Raggi con un simbolo, potremmo tranquillamente prendere ad esempio la stazione metro Barberini. Da delizia della Capitale, per la sua importante centralita’, a calvario di una citta’ al collasso. La metro Barberini riapre dopo quasi un anno di chiusura, ma solo in uscita. Non solo non si hanno notizie del completamento dell’opera, ma gia’ da questa mattina una delle due scale mobili ripristinate e’ ferma. Non se ne puo’ piu’. Mai piu’ illusioni di comici e comparse, mai piu’ Grillo e la Raggi. L’amministrazione e’ cosa seria”. Cosi’ Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale. L'articolo R.Mussolini: stazione Barberini aperta a ... romadailynews

