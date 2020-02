Quel che resta di Sanremo2020: ecco i look che ricorderemo di questa edizione del Festival (Di martedì 11 febbraio 2020) Bella, avvincente, carica di emozioni. Si conclude con un bilancio nettamente in positivo, la settantesima edizione del Festival di Sanremo. Personalmente, era dai tempi della coppia Bonolis – Laurenti che non ridevo così. L’aspetto vincente? l’imprevedibilità. Tra alti e bassi, litigi e chiarimenti, Sanremo è riuscito a regalarci qualche lacrima, forti sorrisi e tanto, tantissimo gossip su cui ricamare sopra nei prossimi mesi: la farfallina di Belen è niente in confronto alla diatriba Morgan – Bugo. Ormai più che nota la classifica canora è ora di vedere chi in quanto a stile è uscito vincitore dalla finale del Festival e chi invece ha deluso anche in questo ambito. Vediamo uno ad uno i look dei 23 (una coppia l’abbiamo persa per strada) artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa breve ma intensa settimana. Irene Grandi – Speravo in un crescendo dalla prima all’ultima ... domanipress

Mov5Stelle : I parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi vogliono giustizia. La chiedono alle istituzioni. Vogliono che… - makkox : farmacia. - ha l'amuchina gel? - AHHAHHAHHAHHA! ragazzi, qui c'è uno che vuole l'amuchina gel! (personale della far… - civati : «Considero però ingiustificato, e quindi inaccettabile, che non ci sia stata alcuna dichiarazione, diretta o fatta… -