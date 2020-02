Qualificati Italia Olimpiadi Tokyo 2020: tutti gli azzurri sport per sport (Di martedì 11 febbraio 2020) Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si avvicinano e qualificarsi ora diventa sempre più complicato: il tempo stringe e le opportunità a disposizione dei singoli atleti o delle squadre sono sempre meno (in alcune discipline sono addirittura già esaurite). Sono pochi i biglietti per il Giappone da assegnare. L’Italia è già a buon punto del lavoro di qualificazione dei vari atleti, ed al momento sarebbe presente in 23 discipline differenti con un contingente di 183 atleti, la cui divisione per genere è sorprendentemente equilibrata, con 92 uomini e 91 donne. Questo numero però è destinato a crescere nei prossimi mesi. Il numero degli azzurri potrebbe anche sfondare quota 300, visto che rispetto a quanto visto a Rio il numero delle discipline è stato ampliato ed è stata cancellata ad esempio la rotazione tra le specialità della scherma a squadre, che qualcosa in passato ha tolto alle ... oasport

jobsocialeu : Randstad - Campi Bisenzio, Firenze - Randstad Talent Selection, divisione di Randstad Italia, specializzata nella R… - OfficialMiKael8 : @Superfly10Video Il cambiamento andava fatto !! Però bisogna capire che ci vuole tempo anche se primi in campionato… - italia_esports : RT @TM_CroZe: #Qualifier per la #SerieA #EVC di #BrawlStars si sono conclusi, ecco i team qualificati! #esports… -