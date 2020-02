Qualche dato sugli italiani dall’ultimo rapporto Istat (Di martedì 11 febbraio 2020) (foto: Getty Images) La popolazione italiana continua a diminuire, non invertendo la tendenza degli ultimi cinque anni. Lo riporta l’Istat nel suo rapporto annuale sugli indicatori demografici dove si legge che nel 2019 si è registrata una riduzione di 116mila italiani. Insomma, al primo gennaio 2020 il bilancio è di 60 milioni e 317mila cittadini. Da notare che il calo della popolazione non è omogeneo in tutta la penisola: è concentrato prevalentemente al sud, si attenua al centro – con la Toscana che riesce a contenere la flessione demografica – e si inverte al nord, dove prosegue il processo di crescita, con risultati importanti nelle province autonome di Bolzano e Trento, in Lombardia e in Emilia-Romagna. Indicatori demografici – Anno 2019 un’#infografica #Istat https://t.co/ErDJVAQPn0 pic.twitter.com/XD3H4zrcmh — Istat (@Istat it) February 11, 2020 Più morti che ... wired

leo_tortuga : @Carlo213Ge @LeonardoCaciopp @NsFolk @Stefano0323 @VoceIddio @horusarcadia @MisterCariola @Amos8125 @ilconterosso1… - CertiDiritti : RT @DanieDeLorenzo: Mentre in Svizzera l’ #omofobia diviene reato, il rapporto di @ILGAEurope delinea un #Italia ancora indietro. Ne ho par… - gioosw : @HalilovicItaly Francesco lo facevano vedere ottanta volte al giorno e ora zero, mentre stanno facendo vedere sempr… -