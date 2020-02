PUBG: rinviato il primo evento eSport della stagione a causa del coronavirus (Di martedì 11 febbraio 2020) Il coronavirus, oltre ade essere un'emergenza globale che ha causato tantissimi decessi, ha causato anche numerosi ritardi nell'ultimo mese: il porting Switch di The Outer Worlds è stato rinviato indefinitamente e Nintendo si è scusata per il ritardo nella consegna dei prodotti fabbricati in Cina. Anche il Taipei Game Show è stato rinviato e le partite della Overwatch League in Cina sono state completamente annullate. Ora, PUBG Corporation ha posticipato il suo primo evento eSport della stagione, il PGS: Berlin.Il rinvio è stato annunciato sulla pagina di PUBG Corporation in un comunicato stampa, secondo il quale l'evento è stato ritardato per salvaguardare "la salute e la sicurezza dei nostri giocatori, dipendenti e fan". Questo non è l'unico cambiamento che potrebbe verificarsi per gli eventi eSports di PUBG in questa stagione. I rinvii potrebbero estendersi anche a eventi futuri. ... eurogamer

Eurogamer_it : Causa #Coronavirus rinviato un torneo di #PUBG. - italia_esports : RT @TGMesports: Il primo grande evento della nuova stagione di @PUBGEsports rinviato a data da destinarsi causa… - GamingToday4 : L'evento PUBG Gobal Series di Berlino di aprile è stato rinviato a causa dell'epidemia di coronavirus… -