Primarie Usa | i sondaggi | in New Hampshire è sfida tra Buttigieg e Sanders Ma Amy

Primarie Usa 2020 : domani il voto in New Hampshire : Le Primarie del partito democratico degli Stati Uniti d’America sono entrate nel vivo. domani spetta al New Hampshire, secondo Stato a votare dopo il caos in Iowa, dovuto al malfunzionamento dell’app con cui dovevano essere conteggiati i voti.Nell’Iowa, piccolo Stato del mid-west, ha inaspettatamente trionfato Pete Buttigieg. L’ex sindaco di South Bend ha ottenuto 14 delegati da portare alla Democratic National Convention di luglio, due in più ...

Sondaggi Primarie Usa 2020 - New Hampshire/ Sanders 30% - Buttigieg 23% : Biden ko : Sondaggi Primarie Usa 2020, New Hampshire: Democratici "divisi" tra Bernie Sanders e Pete Buttigieg, ancora in ritardo Biden e Warren

Primarie Usa - «Yes - Pete can». L’arte retorica di Pete Buttigieg - il “nuovo Obama” – Il Video : Alla fine il Sindaco Pete ha vinto di una virgola in Iowa: il 26,2% dei voti contro il 26,1% di Bernie Sanders, che però si è aggiudicato il voto popolare con uno scarto di circa duemila voti. Ad entrambi andranno 11 delegati: una frazione pressoché irrilevante dei quasi quattromila in palio, a cui spetta il compito di nominare il candidato democratico e probabile sfidante di Donald Trump alle presidenziali di novembre. Una ...

Sondaggi Primarie Usa 2020/ Sanders +9% su Buttigieg in New Hampshire : ma Biden.. : Sondaggi Primarie Usa 2020, tra Iowa e New Hampshire Buttigieg-Sanders è la sfida nei Democratici: Joe Biden in ritardo ma pronto a recuperare in South Carolina

RISULTATI IOWA - Primarie Usa 2020/ Caucus Dem : Buttigieg vince su Sanders - Biden ko : RISULTATI Caucus IOWA, PRIMARIE Usa 2020: clamoroso tilt Democratici, vince Buttigieg su Sanders, disfatta Joe Biden. Ma si attende Bloomberg..

SONDAGGI Primarie Usa 2020/ New Hampshire - Buttigieg recupera su Sanders : Biden 12% : SONDAGGI PRIMARIE Usa 2020 verso il New Hamsphire: Buttigieg recupera dopo risultati Iowa, Sanders ancora al 31%. Crollo "parziale" di Joe Biden

Primarie USA/ A nove mesi dal voto Trump è ancora senza rivali : A meno di nove mesi dalle elezioni presidenziali, con i Democratici ancora impantanati in Iowa, Donald Trump sembra non avere rivali e poter così puntare alla rielezione alla Casa Bianca

Risultati Primarie Usa 2020 - Caucus Iowa/ Dem : Buttigieg su Sanders - disfatta Biden : Risultati Caucus Iowa, Primarie Usa 2020: clamoroso tilt Democratici, dati ancora non definitivi. Avanti Buttigieg su Sanders, disfatta Joe Biden

Sondaggi Usa 2020 - Primarie New Hampshire/ Biden ko nei Dem : Sanders 32% - Pete 17% : Sondaggi Primarie Usa 2020 verso il New Hamsphire: Sanders al 32%, Buttigieg al 17% e crollo di Joe Biden. Su Trump invece..

Primarie dem Usa - in Iowa vince Buttigieg : di poco davanti a Sanders - solo quarto Biden. È il primo gay a vincere in uno Stato : È il candidato più giovane a vincere, per il momento, i caucuses dell’Iowa. È l’ex sindaco di Southe Bend, ex militare, cristiano e gay, a emergere dal primo appuntamento delle Primarie democratiche. Pete Buttigieg guida nella conta dei delegati: con il 71 per cento dei collegi scrutinati, ottiene il 26,8 per cento dei consensi. Bernie Sanders è secondo, con il 25,2 per cento. Terza Elizabeth Warren, con il 18,4 e quarto Joe Biden con il 15,5. ...

Primarie dem Usa - in Iowa vince il candidato più giovane : Buttigieg ottiene il 26 - 8% - Sanders secondo con il 25 - 2%. Solo quarto Biden : E’ il candidato più giovane a vincere, per il momento, i caucuses dell’Iowa. E’ l’ex sindaco di Southe Bend, ex militare, cristiano e gay, a emergere dal primo appuntamento delle Primarie democratiche. Pete Buttigieg guida nella conta dei delegati in Iowa. Con il 71 per cento dei collegi scrutinati, l’ex sindaco di South Bend ottiene il 26,8 per cento dei consensi. Bernie Sanders è secondo, con il 25,2 per cento. Terza Elizabeth Warren, con il ...

Usa 2020 - Primarie democratiche nel caos in Iowa : Buttigieg in vantaggio : I risultati delle primarie democratiche in Iowa slittano di qualche ora. Buttigieg primo, crollo Joe Biden. WASHINGTON (STATI UNITI) – I risultati (parziali) delle primarie democratiche in Iowa premiano Sanders. L’indiscrezione è stata riportata dallo staff dello stesso candidato che riferiscono come il senatore abbia ottenuto il 29,66% rispetto al 24,59% di Buttgieg. Terza la Warren (21,24%). Crollo, invece, di Joe Biden che si ...

Primarie USA/ Sanders e gli errori che i democratici rischiano di pagare caro : Il caos verificatosi nelle PRIMARIE democratiche dell'Iowa lascia dei problemi aperti e seri per il partito che deve sconfiggere Trump

Usa 2020 - l’app manda in tilt le Primarie dem. In Iowa a sorpresa Buttiguieg in testa - Secondo Sanders : Pete Buttigieg risulta in testa nei caucus dell'Iowa col 26,9% dei voti. In seconda posizione il senatore Bernie Sanders al 25,1%, seguito da Elizabeth Warren che incassa il 18,3% e da Joe Biden che si piazza al quarto posto con il 15,6%. I dati comunicati dai democratici sono ancora parziali e si riferiscono al 62% delle schede già scrutinate nei distretti dell'Iowa. "Sono dati sicuri", ha assicurato il presidente Partito Democratico Troy Price ...