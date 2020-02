Preso ex boss della Magliana, 38 arresti. Luce su 5 cold case degli anni '80 (Di martedì 11 febbraio 2020) Vasta operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma per eseguire un’ordinanza che dispone l’arresto di 38 persone, ritenute appartenenti a vario titolo un’associazione a delinquere con a capo a Salvatore Nicitra, ritenuto uno degli ex boss della Banda della Magliana. I carabinieri stanno eseguendo un decreto di sequestro riguardante beni, mobili e immobili, ritenuti utilizzati per la commissione dei reati o comunque acquisiti con proventi illeciti per un valore complessivo di circa 15 milioni di euro.L’operazione, dalle prime luci dell’alba, ha raggiunto le province di Roma, Viterbo, Terni, Padova, Lecce, nonché Spagna e Austria. Per gli investigatori, Nicitra avrebbe negli anni monopolizzato l’area a Nord della Capitale assumendo il controllo, con modalità mafiose, del settore della distribuzione e gestione delle ... huffingtonpost

