Prescrizione, Zingaretti: ‘Iv vuole sfiduciare ministro del governo di cui è parte? Insopportabile teatrino. Soluzione c’è, stiamo perdendo tempo’ (Di martedì 11 febbraio 2020) “Mozione di sfiducia a Bonafede? C’era una volta una bella trasmissione di Arbore, con il grande comico Catalano… se un partito presenta una mozione di sfiducia al governo di cui fa parte la risposta è nelle cose. Io credo che siano appunto parte di un insopportabile teatrino della cattiva politica di cui gli italiani non ne possono più. Nel merito della Prescrizione, penso che la soluzione sia a portata di mano se c’è volontà politica”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti a margine di una iniziativa a Roma. “Dico basta con questo tormentone sulla Prescrizione che sta facendo perdere all’Italia troppo tempo e basta perché se c’è la volontà politica la soluzione è a portata di mano. Le priorità per l’Italia sono altre, accendere l’economia, sbloccare gli investimenti, pensare alla scuola rilanciare politiche per il lavoro e la casa. ... ilfattoquotidiano

