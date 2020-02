Prescrizione: significato, che cos’è e cosa cambia (Di martedì 11 febbraio 2020) Quello della Prescrizione è uno dei temi caldi del governo giallorosso: sulla sua riforma si scontrano da un lato PD, M5s e Leu e, dall’altro, Italia Viva. I renziani si scagliano contro l’ipotesi di inserire nel decreto Milleproroghe il lodo Conte bis (“uno scandalo”). Ma cos’è la Prescrizione, come funziona e cosa cambia con la riforma proposta dal governo Conte? Prescrizione: cos’è e cosa cambia Per Prescrizione si intende un istituto di diritto penale e civile che fissa un termine ultimo entro il quale un reato è considerato perseguibile per legge. Quando scatta la Prescrizione, quindi, termina il periodo di tempo in cui è possibile punire il presunto colpevole dell’accaduto, perché è trascorso troppo tempo dal fatto. La legge in vigore è l’articolo 157, ex Cirielli del 2005 introdotta da Berlusconi, che stabilisce i termini della ... notizie

