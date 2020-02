Prescrizione: Lollobrigida, ‘per maggioranza conta solo mantenere poltrona’ (Di martedì 11 febbraio 2020) Roma, 11 feb. (Adnkronos) – ‘Renzi si felicita perché il problema non si risolve e il ministro della malagiustizia rimane al suo posto. La priorità assoluta è per tutta la maggioranza parlamentare restare saldamente incollata alla poltrona”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, commentando la rinuncia di inserire nel Milleproroghe il cosiddetto lodo Conte sulla Prescrizione. L'articolo Prescrizione: Lollobrigida, ‘per maggioranza conta solo mantenere poltrona’ CalcioWeb. calcioweb.eu

