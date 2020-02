Prescrizione, Crimi: “Atteggiamento Italia Viva incomprensibile. Sta facendo opposizione al posto di Salvini e Berlusconi” (Di martedì 11 febbraio 2020) “L’atteggiamento di Italia Viva non lo comprendiamo. Non comprendiamo se sta facendo l’opposizione al posto di Salvini, Meloni e Berlusconi. In ogni caso se vuol fare qualcosa di buono per gli Italiani può mettersi a lavorare con noi per la riforma del processo penale“. Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, commentando le tensioni della maggioranza sullo stop alla Prescrizione L'articolo Prescrizione, Crimi: “Atteggiamento Italia Viva incomprensibile. Sta facendo opposizione al posto di Salvini e Berlusconi” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

