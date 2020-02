Posti in piedi a Old Trafford, lo United al lavoro per realizzarli (Di martedì 11 febbraio 2020) Il Manchester United è al lavoro per realizzare delle aree “safe standing” a Old Trafford. Come riportato dal “Daily Mail”, i Red Devils hanno chiesto l’autorizzazione per installare i cosiddetti “rail seating”, Posti che consentono la visione della partita in piedi, lasciando sufficiente spazio per garantire la sicurezza dei presenti in caso di emergenze. Lo … L'articolo Posti in piedi a Old Trafford, lo United al lavoro per realizzarli calcioefinanza

