Pokémon Spada e Scudo, Nintendo ha individuato il sito colpevole di aver condiviso leak sul gioco prima dell'uscita (Di martedì 11 febbraio 2020) Durante il periodo antecedente l'uscita di Pokémon Spada e Scudo, sul web erano comparsi i primi leak che comprendevano una serie di immagini estrapolate dal Pokédex, nuovi disegni di Pokémon esistenti e altro.A febbraio Nintendo ha pubblicato una dichiarazione in cui spiega di aver trovato il colpevole di tali leak, ovvero un piccolo sito portoghese chiamato FNintendo, con cui la società ha chiuso tutti i legami. Ecco cosa dichiara Nintendo nel comunicato:"All'inizio di novembre, Nintendo ha identificato una serie di immagini che hanno rivelato numerosi Pokémon nuovi e non annunciati di Pokémon Spada e Scudo. Queste fotografie sono state pubblicate online e Nintendo, insieme a The Pokémon Company, ha rapidamente identificato la persona responsabile di questi leak, prendendo provvedimenti immefiati. Questi Pokémon sono stati pubblicati dal sito Web portoghese FNintendo, che aveva ... eurogamer

