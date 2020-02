Pioli, la panchina traballa: senza Champions il tecnico è destinato a lasciare il Milan (Di martedì 11 febbraio 2020) Reduce dalla dolorosa sconfitta nel derby, e in attesa di sfidare la Juventus in Coppa Italia, Stefano Pioli non può sentirsi al sicuro per la prossima stagione. Se il tecnico rossonero non riuscirà a centrare il quarto posto (ad oggi distante 10 punti), il club potrebbe anche decidere di esonerarlo prima della fine del suo contratto. fanpage

