Piacenza, svolta nel caso del Klimt rubato e ritrovato dopo 20 anni: indagata la vedova dell’ex direttore (Di martedì 11 febbraio 2020) La vicenda del furto e successivo ritrovamento del capolavoro di Gustav Klimt il 10 dicembre scorso sembrava chiusa, il mistero risolto. In una lettera inviata al quotidiano piacentino La Libertà due sessantenni avevano confessato di aver messo a segno il colpo oltre vent’anni fa. Un tentativo, così era parso, di ottenere la clemenza dei giudici in vista di un’imminente sentenza della Cassazione. Ma con l’iscrizione nel registro degli indagati della vedova dell’ex direttore della Galleria Ricci Oddi dov’era custodita l’opera dell’artista viennese, si riapre bruscamente il caso. È sempre La Libertà a dare la notizia: come scrive il quotidiano piacentino la Procura della Repubblica di Piacenza avrebbe inviato un avviso di garanzia a Rossella Tiadina, vedova di Stefano Fugazza (morto nel maggio del 2009). L’indizio nel diario del marito Pochi mesi prima della sparizione del ... open.online

