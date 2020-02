Pensioni anticipate, ultime: via da 62-64 anni con tagli fino al 6%, nuova ipotesi (Di martedì 11 febbraio 2020) Molti i rumors sulle proposte a seguito dell’incontro tra Governo e sindacati tenutosi nella giornata di ieri, il tavolo calendarizzato che era incentrato sulla tematica della flessibilità in uscita ha avuto una durata piuttosto breve in quanto il Governo ha ascoltato le proposte delle rappresentanze sindacali, ora però si devono stimare i costi per comprendere quanto vi é a disposizione per poter agire sulla riforma Pensioni. I sindacati infatti chiedono di poter avere, al più presto, cifre esatte o almeno un’idea di quanto sarà destinabile al comparto previdenza, altrimenti diviene difficile poter parlare realisticamente di Riforma e misure di uscita anticipata. Quel che é certo é che i sindacati hanno ribadito di essere totalmente contrari ad un’uscita Pensionistica anticipata post quota 100 a fronte del ricalcolo interamente contributivo dell’assegno ... pensionipertutti

