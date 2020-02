Pechino Express 8 2020: cast, concorrenti e anticipazioni edizione (Di martedì 11 febbraio 2020) Pechino Express 8 2020: cast, concorrenti e anticipazioni edizione La prima serata del martedì si apre all’insegna dei grandi ritorni Con Pechino Express 2020 – Le stagioni dell’Oriente. La prima puntata dell’amato reality show andrà in onda oggi 11 febbraio alle 21:20 su Rai 2 con tante appassionanti e divertenti avventure che sicuramente strapperanno un sorriso ai telespettatori. Segui Termometro Politico su Google News Al timone del fortunato programma, adattamento italiano del format belga-olandese creato da Ludo Poppe, ci sarà anche questa volta il giornalista e conduttore Costantino della Gherardesca che guiderà il pubblico tra le incredibili sfide che i concorrenti dovranno affrontare. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Pechino Express! Pechino Express 8 2020: cast e concorrenti È tutto pronto per la nuova ... termometropolitico

sciugher : Ho scoperto che stasera a Pechino Express c'è Asia Argento quindi era doveroso cacciare fuori questo video - CdGherardesca : Qui potete leggere la meravigliosa intervista che mi ha fatto il divino @MattioliAlberto per @LaStampa, ricordando… - angelxonfire : non va alta definizione e quindi non posso vedere pechino express voglio piangere -