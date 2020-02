“Pechino Express 2020” anticipazioni: Costantino Della Gherardesca si sbilancia sulle coppie (Di martedì 11 febbraio 2020) Questa sera, 11 febbraio 2020, parte l’ottava edizione di Pechino Express, (prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia), che sarà condotto ancora da Costantino Della Gherardesca, che ha rilasciato un’intervista a La Stampa, in cui ha svelato qualche indiscrezione sul programma. Già a Tv Sorrisi e Canzoni si era sbilanciato dicendo: «Questa è l’edizione in assoluto più dura dal punto di vista fisico, i concorrenti dovranno correre molto!». Considerando la location – le riprese sono state fatte mesi fa in Thailandia, Cina e Corea del Sud – era inevitabile un commento per quanto sta accadendo nel paese del Sol Levante: «Mi preoccupa e rattrista e siamo tutti vicini al popolo cinese. Spero comunque che il nostro programma contribuisca a mantenere viva un’immagine Della Cina positiva e affascinante, un Paese dalle mille sfumature». “Pechino Express 2020”, ... urbanpost

rainboyfriends : RT @exrthlingoddity: Ho iniziato Pechino Express (edizione di lauro ed edo) e sto già morendo dalle risate loro che arrivano dopo tre punt… - tizianapiscope1 : RT @ziogregorin_: non vi rilassate che domani torna L'Assedio, poi Pechino Express e poi ancora il one man show di Filippo Timi su Rai 3 - gaiawoosh : Omg ma oggi ritorna Pechino express ???????? -