Parasite: Mark Ruffalo nel cast della serie HBO tratta dal film premio Oscar? (Di martedì 11 febbraio 2020) La star di Avengers Mark Ruffalo sarebbe in trattative per recitare nella serie HBO tratta dal film coreano che ha fatto la storia degli Oscar vincendo quattro statuette. Mark Ruffalo sarà uno dei protagonisti della serie tv HBO Parasite, che proseguirà la narrazione del film coreano premiato con quattro Oscar solo poche ore fa? Parasite ha fatto la storia degli Oscar diventando il primo lungometraggio in lingua non inglese a vincere il premio come Miglior film, oltre agli Oscar per la miglior regia, miglior sceneggiatura originale e miglior film straniero. Il regista Bong Joon-ho sta ora preparando una serie tv ispirata a Parasite che, secondo Collider, potrebbe vedere Mark Ruffalo in uno dei ruoli principali. Parasite, Bong Joon-ho spiega la bizzarra scena di sesso del film Bong Joon-ho ... movieplayer

