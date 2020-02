Parasite, dopo gli Oscar insidia Aldo, Giovanni e Giacomo al boxoffice (Di martedì 11 febbraio 2020) dopo il trionfo agli Oscar 2020, Parasite conquista il boxoffice italiano e si piazza al secondo posto dopo Aldo, Giovanni e Giacomo e il loro Odio l'estate. A poche ore dal trionfo agli Oscar 2020, Parasite conquista il boxoffice italiano e si piazza al secondo posto della classifica dei film più visti della giornata di ieri, dopo Aldo, Giovanni e Giacomo e il loro ultimo film, Odio l'estate. Parasite, già uscito nei cinema lo scorso novembre, è tornato nuovamente in sala il 6 febbraio, proprio in occasione di una possibile vittoria agli Oscar 2020 per il miglior film straniero. Il film diretto da Bong Joon-ho però ha fatto la storia degli Oscar aggiudicandosi oltre alla statuetta per il miglior film straniero, anche un Oscar per la miglior ... movieplayer

