Palermitani, Pechino Express. Claudio Casisa su Annandrea: “Mi accusa di…” (Di martedì 11 febbraio 2020) Pechino Express 2020 concorrenti #Palermitani. Claudio Casisa su Annandrea Vitrano: “Mi accusa di essere dubbioso” Questa sera 11 febbraio partirà l’ottava edizione di Pechino Express, che quest’anno ha come sottotitolo Le stagioni dell’Oriente, condotto come sempre da Costantino Della Gherardesca. Tra le 10 coppie di concorrenti di questa edizione ci sono anche i #Palermitani ovvero Claudio Casisa e Annandrea Vitrano coppia di fidanzati e sopratutto duo comico ‘I Soldi Spicci’. Prima della messa in onda della puntata Claudio e Annandrea hanno rilasciato un’intervista a VeroTv dove hanno risposto ad alcune domande. Innanzitutto su quali fossero i pregi ed i difetti dei loro compagni di avventura Claudio Casisa su Annandrea Vitrano ha affermato: “Anna è forte e coraggiosa. Il difetto è che mi accusa di essere una persona piena di ... lanostratv

Palermitani Pechino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Palermitani Pechino