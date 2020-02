Pago offende il Grande Fratello Vip? Le dichiarazioni di questa notte (Di martedì 11 febbraio 2020) Il Grande Fratello Vip 4 è tornato ieri sera dopo una settimana di stallo e al centro del gossip c’è stata la storia d’amore tra Pago e Serena. Ieri sera, infatti, Alfonso Signorini ha permesso che Pedro, il Fratello di Pago, entrasse nella casa per parlare a tu per tu con lui. Serena Enardu osservava la scena dal confessionale. Il discorso del Fratello di Pago, però, non è piaciuto a Serena e dopo che Pedro è uscito dalla casa i due hanno cominciato a litigare, alzando i toni. E’ servito l’intervento di Alfonso Signorini per mettere fine alla discussione. Nella notte, dopo la fine della diretta, i due sono andati a cambiarsi e Pago ha sbottato: Non possono distruggere tutto così. Pezzi di m***a. ‘Sti b******i! Pago ha poi raggiunto Serena in giardino e ha rincarato la dose, affermando: Io oggi me lo sentivo, p***a p*****a! Te lo dicevo che ... trendit

