Padre e Figlia, Pechino Express. Ludovica su Marco Berry: “È competitivo” (Di martedì 11 febbraio 2020) Pechino Express 2020 concorrenti #PadreeFiglia. Ludovica Marchisio su Marco Berry: “Troppo competitivo” Sono Marco Berry e Ludovica Marchisio la coppia #PadreeFiglia di Pechino Express 8, in onda da questa sera, martedì 11 febbraio sul secondo canale della Tv di Stato. Costantino Della Gherardesca ci accompagnerà in un nuovo viaggio che vedrà protagonisti anche Marco Berry e Ludovica Marchisio, pronti a farsi conoscersi in questa veste davvero inedita. Intervistata dalla rivista VeroTv, Ludovica Figlia di Marco Berry di Pechino Express ha fatto una rivelazione sul Padre, ovvero quella che l’illusionista ha un grande spirito d’avventura e non si ferma davanti a nulla, “ma il suo difetto è essere troppo competitivo”. Marco della coppia di concorrenti #PadreeFiglia ha svelato, invece, che la Figlia è entusiasta di partecipare all’adventure game, ... lanostratv

