Otto nuovi oggetti per sentire meglio la musica (Di martedì 11 febbraio 2020) All'apparenza, a livello estetico, sembrano la vecchia copia di sé stessi: la prossima generazione di cuffie, auricolari, diffusori e dintorni, non vivranno stravolgimenti sul piano del design. Non cambieranno forma. In compenso, nella sostanza, saranno parecchio differenti. È in arrivo una metamorfosi nel sentire, una trasformazione che coincide con una personalizzazione: come gli occhi di ciascuno di noi vedono in maniera diversa, le impronte digitali non si equivalgono mai, anche le orecchie non sono tutte uguali. E la tecnologia destinata al pubblico di massa, non solo agli audiofili, è pronta a tenerne conto. A offrire oggetti intelligenti, a prezzi accessibili, che si adeguano all'udito di chi li indossa.«Al termine di ricerche durate anni, abbiamo misurato quanto fattori come l'età, il sesso, la sensibilità delle orecchie possano influenzare come il nostro cervello riesce a ... panorama

lapiazzaweb : Più sicurezza a Martellago. - AzzariaManzoni : RT @Tiziana20202020: L'esimio qui rappresentato a otto e mezzo (nota trasmissione fantascientifica!) Parla di nuovi fascisti ??????????????? c… - 24oresns : RT @giomasce: @24oresns Chi sono i nuovi che entrano nell'Olimpo delle otto vittorie? Ugo, Sasha, altri? -