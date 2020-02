Ottimo debutto per L’Amica Geniale 2, non accusa il calo rispetto alla prima stagione (Di martedì 11 febbraio 2020) Il risultato degli ascolti tv della prima puntata de 'L'Amica Geniale - Storia del nuovo cognome', la serie di Saverio Costanzo con Gaia Girace e Margherita Mazzucco, mantiene il trend della prima stagione: 6.8 milioni di spettatori per il 29.3% di share. Nella prima stagione, la puntata d'esordio andata in onda nel 2018 superò 7 milioni di spettatori netti per uno share pari al 28.1%. fanpage

