Oscar 2020: il meglio (e il peggio) nella storica edizione di Parasite (Di martedì 11 febbraio 2020) Oscar 2020, il commento ai premi e alla cerimonia: dallo storico trionfo di Parasite, ricompensato per miglior film e regia, ai momenti clou di un'edizione memorabile. Gli Oscar 2020 saranno ricordati probabilmente come un'annata spartiacque nella storia degli Oscar, e tutto in virtù di un singolo, importantissimo fattore: il trionfo senza precedenti di Parasite, andato al di là di ogni previsione. Una vittoria destinata a segnare un "prima" e un "dopo", e che ha dato vita ai momenti di maggior entusiasmo nel corso delle tre ore e mezza della cerimonia della 92esima edizione degli Academy Award, per il secondo anno consecutivo senza un conduttore e con un ritmo più spedito nell'assegnazione delle statuette. E dopo l'annus horribilis del 2019, tra gaffe preliminari, decisioni schizofreniche revocate a ... movieplayer

SkyTG24 : #Oscars Brad Pitt ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista.#BradPitt ?? La sua carriera in 20 f… - Agenzia_Ansa : Premio Oscar 2020, quattro premi a Parasite. Joaquin Phoenix e Renee Zellweger migliori attori #Oscars #ANSA - SkyTG24 : Oscar 2020, Joaquin Phoenix vince come Miglior Attore Protagonista -