Orsolini uomo mercato, il Bologna fissa il prezzo: “La Juve lo vuole? Servono 70 milioni” (Di martedì 11 febbraio 2020) Riccardo Orsolini cresce di partita in partita, nelle ultime due ha fatto gol (a Brescia e Roma). Orsolini, autore di 7 gol e 4 assist in questa stagione, sembra tornato un obiettivo di mercato della Juventus. Walter Sabatini, coordinatore sportivo del Bologna, ha fissato il prezzo: "Se la Juve lo rivuole deve darci almeno 70 milioni di euro". fanpage

