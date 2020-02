Omicidio Gloria Rosboch: assolta Caterina la madre di Gabriele DeFilippi (Di martedì 11 febbraio 2020) La vicenda della professoressa uccisa da un suo giovanissimo ex studente e da un complice, ha sconvolto l’Italia intera in questi anni. Una vicenda piena di crudeltà che ha visto molte persone coinvolte mentre i genitori di Gloria Rosboch lottavano prima nelle ricerche della donna e poi per avere la verità sulla sua morte. Tra queste, anche una terza persona coinvolta, apparentemente, la madre di Gabriele DeFilippi, l’ex allievo di Gloria che avrebbe pianificato l’Omicidio della professoressa dopo una truffa amorosa. La signora Abbatissta si è sempre detta innocente tanto che, una volta agli arresti domiciliari aveva cercato di parlare per raccontare la sua di versione, allontanando le accuse di chi la voleva complice in questa vicenda. La Corte d’assise d’appello di Torino ha confermato l’assoluzione di Caterina Abbatista dall’accusa di ... ultimenotizieflash

