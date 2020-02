Oggi è la Giornata mondiale del malato (Di martedì 11 febbraio 2020) L’11 febbraio è la Giornata mondiale del malato, un giorno per riflettere sulle condizioni di salute, di vita e di trattamento di tante persone che, per brevi o lunghi periodi, sono costrette a convivere con la malattia. Nella speranza un giorno di guarire. La Giornata mondiale del malato è una ricorrenza celebrata dalla Chiesa Cattolica Romana: è stata istituita per la prima volta il 13 maggio 1992 da papa Giovanni Paolo II, nel giorno in cui si celebra la memoria liturgica della Madonna di Lourdes. Dall’11 feebbraio 1993 l’11 febbraio è diventato il giorno per pregare e per parlare dei malati, di chi soffre, di chi ogni giorno vive con sofferenza in condizioni di salute precarie. La decisione di istituire una Giornata mondiale del malato è stata fortemente voluta da papa Giovanni Paolo II in un momento ben preciso della sua vita. Nel 1991, infatti, il pontefice ... bigodino

