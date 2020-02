Offerte di lavoro: attenzione alle fake news, come riconoscerle (Di martedì 11 febbraio 2020) Trovare lavoro non è semplice; bisogna districarsi tra milioni di annunci -in larga parte fake o illusori- e curricula sempre diversi, adattati alle diverse aziende a cui devono essere inviati. Tanto stress e poche soddisfazioni: chi cerca lavoro si sente spesso solo e abbandonato. Ecco perché in questo articolo cercheremo di fare chiarezza sugli annunci fake che spesso aumentano il livello di frustrazione. Riconoscere ed evitare gli annunci fake Potrà sembrare banale, ma il 90% degli annunci che propongono contratti perfetti, orari da sogno e mansioni adeguate, sono solo illusori. Le aziende che invece fanno proposte serie, giocano a carte scoperte: fanno chiarezza sul tipo di mansione e attendono il colloquio per discutere di formula contrattuale e compenso. Diffidate da chi manipola i propri annunci affinché risultino perfetti. Non potrà avere un esito positivo, ad esempio, un ... velvetgossip

cerco_lavoro : Offerte Lavoro Sistemista Linux Kubernetes Junior: Laurea in una delle seguenti discipline: Informatica, Ingegneria… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Consulente Commerciale Web: Web Leaders Srl agenzia web di Padova, operante nel settore del marketin… - ADM_assdemxmi : RT @CittaMetroMi: Sei in cerca di occupazione? Consulta le offerte di lavoro pubblicate dai centri dell'impiego di @AfolMet presenti sul te… -