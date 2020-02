Nuovo Boom di ascolti per L’Amica Geniale una serie davvero geniale (Di martedì 11 febbraio 2020) Esordio con quasi 7 milioni di spettatori per la seconda stagione de L’amica geniale-Storia del Nuovo cognome. E permetteteci di dire che, ascolti a parte, la serie diretta da Saverio Costanzo è un piccolo gioiello che meriterebbe numeri ancora più alti. Piccola flessione invece rispetto alla passata stagione, come era prevedibile. La pecca è stata forse quella di attendere così tanto tempo dopo il successo del romanzo di Elena Ferrante se, dovessimo trovare un neo, sarebbe questo. Che l’Amica geniale avesse tutte le carte in regola per brillare anche in tv oltre che in libreria, era davvero fin troppo evidente. E alla magnifica scrittura di Elena Ferrante che ha dato vita alle due amiche geniali delle storia raccontata su Rai 1, si aggiunge anche il superlativo lavoro fatto da chi sta dietro la macchina da presa, da chi cura con dovizia di particolari ogni dettaglio, da chi ... ultimenotizieflash

