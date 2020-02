Nuovo allarme dell’Oms. L’epidemia di Coronavirus rischia di diventare globale. Speranza: “Adottiamo il livello più alto di precauzione. Ma Schengen non si può sospendere” (Di martedì 11 febbraio 2020) Il Coronavirus rappresenta “una minaccia molto grave” per il mondo. A sostenerlo è il capo dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intervenuto a Ginevra dove è in corso un meeting internazionale dedicato al virus cinese a cui partecipano circa 400 scienziati. “Con il 99% dei casi in Cina, ciò rappresenta ancora un’emergenza per quel Paese ma rappresenta una grave minaccia per il resto del mondo”, ha aggiunto Ghebreyesus. “Ciò che conta di più – ha aggiunto il numero uno dell’Oms – è fermare l’epidemia e salvare vite. Con il vostro supporto, è quello che possiamo fare”. “Secondo gli accordi di Schengen – ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell’audizione al comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dello stesso accordo – ... lanotiziagiornale

