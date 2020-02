Nuovi dettagli sulla miniserie Parasite per HBO – Notizie serie tv (Di martedì 11 febbraio 2020) Notizie serie tv 11 febbraio 2020: Nuovi dettagli sulla serie tv Parasite di HBO. Novità per Prodigal Son, Turner e il Casinaro e altro. Parasite viene da una serata degli Oscar particolarmente proficua per chi ha prodotto il film e per chi l’ha diretto. Ma c’era già qualcuno che aveva scommesso sullo stesso team e sulla stessa storia, ed era HBO quando il mese scorso uscì la notizia che il canale stava negoziando con Bong Joon Ho per una miniserie su Parasite. Oggi che il film ha ricevuto una popolarità senza precedenti, grazie ai quattro Oscar vinti domenica, arrivano altri dettagli sulla potenziale serie, indiscrezioni sulla tipologia di serie. La serie è arrivata a HBO dopo una battaglia a suon di offerte contro Netflix, il regista del film ha poi deciso di andare con HBO e di fare squadra con Adam McKay, il produttore di Succession e anche lui premio Oscar. Pare che i ... dituttounpop

